Juventus-Milan, Kalulu: “Dovevo fare gol. Abbiamo ottenuto un buon risultato”

Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 4^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni

Sulle prossime partite: "Lavoriamo per essere forti in tutte le partite. Se vuoi fare qualcosa di buono devi farlo con tutte le squadre. Domani andiamo subito ad allenarci bene per mercoledì e per le altre partite".