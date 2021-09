Juventus-Milan, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Giorno di vigilia di Juventus-Milan, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra le due squadre in campionato

Dopo la sconfitta amara contro il Liverpool, il Milan punta a rialzarsi in un campionato che lo vede in testa alla classifica a punteggio pieno a pari merito con Roma e Napoli. I bianconeri, invece, hanno raccolto un solo punto nello stesso arco di partite. Quale squadra può essere considerata favorita? Secondo i numeri sono i padroni di casa a vantare numeri migliori. Sono infatti 172 i precedenti in Serie A tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 51 dei rossoneri; 54 pareggi completano il quadro.