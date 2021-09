Juventus-Milan, i bianconeri subiscono gol da 17 partite consecutive

La Juventus alla ricerca della stabilità difensiva perduta. I bianconeri subiscono gol da 17 partite consecutive. Il Milan ne approfitterà?

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. A dispetto di quanto dice Massimiliano Allegri, questa partita è molto più importante per i bianconeri, che hanno conquistato solo un punto in tre partite. L'allenatore è alla ricerca della solidità difensiva perduta: la Juventus, infatti, ha subito gol nelle ultime 17 partite di campionato, solo due volte ha fatto peggio in Serie A: 19 nel 2010 e 21 nel 1955. La formazione bianconera è infatti quella che subisce gol da più partite di fila (17) nei Top-5 campionati europei dallo scorso 5 marzo. il Milan ne approfitterà? Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: ecco la posizione di Tomori