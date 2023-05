Juventus-Milan, Giroud: “Ho la determinazione di continuare a giocare”

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, 37^ giornata della Serie A 2022-2023

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta all'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla qualificazione in Champions: "Sono tre punti, siamo molto felici. Non abbiamo fatto la miglior partita, ma abbiamo fatto gol e dopo abbiamo gestito bene la partita. Non era una grandissima partita, ma la cosa più importante sono i tre punti".

Sui 17 gol stagionali: "Io provo a stare in buona condizione fisica perché la testa ci sta. Io la motivazione, la determinazione di continuare a giocare. Se il fisico continua io faccio tutte le cose giuste per continuare ad aiutare questa bellissima squadra".

Su cosa sogna: "L'anno scorso abbiamo fatto molto bene in campionato, invece la Champions più o meno ci stava ma eravamo delusi. Quest'anno abbiamo fatto bene in Champions e un po' meno in campionato. Il prossimo anno vorremo fare bene in entrambe le competizioni".

Sul rinnovo di Leao: "Sono molto felice per lui e per il Milan. Spero che rimanga per altri dieci anni".

Sulla maglia di De Ketelaere: "Ho dato la mia maglia e ho chiesto a Charles di dare la sua per non rimanere nudo".