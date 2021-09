Juventus-Milan, Diavolo reduce da quattro vittorie consecutive in trasferta

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Milan, partita valida per la 4^ giornata di Serie A. Il dato sulle vittorie in trasferta del Diavolo

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Milan , partita valida per la 4^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono continuare la marcia che finora gli ha permesso di inanellare tre vittorie in altrettante partite in campionato. La squadra di Stefano Pioli farà visita alla Juventus all'Allianz Stadium, espugnato l'anno scorso grazie ad un secco 3-0.

A proposito di vittorie in trasferta si può notare che il Milan è reduce da quattro successi consecutivi in trasferta in Serie A, tutti mantenendo la porta inviolata: una serie inaugurata proprio con lo 0-3 dello scorso 9 maggio. Nella loro storia i rossoneri non sono mai arrivati a cinque vittorie di fila in campionato senza subire gol. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>