Juventus-Milan, assenti Bakayoko e Rebic: il motivo | Serie A News

Due assenze dell'ultima ora per il tecnico rossonero, Stefano Pioli , in vista di Juventus-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.

Secondo quanto filtra Bakayoko e Rebic saranno assenti per scelta tecnica. Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in tv o in diretta streaming >>>