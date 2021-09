Juventus-Milan, Allegri: “Stasera sarà la prima vittoria in campionato”

Allegri, allenatore bianconero, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A.

L'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo fare una partita importante dal punto di vista tecnico e di attenzione. Il Milan è in condizione da un anno e mezzo. Non abbiamo ancora vinto in campionato, credo che stasera sia la prima. Mi serviva un mancino e per questo non gioca De Ligt. Ha fatto tante presenze, non è questione di esperienza. Quando giochi ogni tre giorni devono esserci rotazioni. La squadra sta meglio e la vittoria di Malmoe ci ha dato fiducia dopo le prime tre di campionato. La formazione del Milan l'ho indovinata, speriamo non abbiano indovinato la mia che è la cosa più importante". Qui le formazioni ufficiali di Juventus-Milan >>>