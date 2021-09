Juventus-Milan 1-1: numeri e statistiche della partita | Serie A News

Numeri e statistiche di Juventus-Milan 1-1, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto scaturito dal match dello Stadium

(fonte: acmilan.com) - Un pareggio prezioso, un punto conquistato con sudore. A Torino il Milan riprende la Juventus e strappa un 1-1 pieno di carattere e grinta. Dal gol in avvio di Álvaro Morata alla rete di Ante Rebić nel finale: i rossoneri ottengono il primo pari in campionato, rimangono imbattuti e in testa alla classifica a quota 10 punti (al pari dell'Inter). Vediamo i numeri prodotti dal big match della quarta giornata di Serie A.