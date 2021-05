Juventus-Milan 0-3: i numeri della sfida dello ‘Stadium’ | Serie A News

Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A, è finito 0-3 per il Diavolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere dopo la partita

(fonte: acmilan.com) Una vittoria storica, che vale doppio nella corsa verso la Champions League . Il Milan esce con le braccia al cielo dall'Allianz Stadium, per la prima volta nella storia dell'impianto della Juventus: uno 0-3 - firmato da Brahim Díaz , Ante Rebić e Fikayo Tomori - che riporta i rossoneri tra le prime quattro a 270 minuti dal termine della stagione 2020/21. Un successo, quello della 35^ giornata di Serie A che ha generato questi numeri :

1 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta dal marzo 2011 (0-1, gol di Gattuso), prima che esistesse lo 'Stadium'.