Juventus-Milan 0-0 (45′): tanta sofferenza, ma qualche chance importante

I ritmi sono alti. Una verticalizzazione per Teun Koopmeiners (5') non va a buon fine, così come il contropiede avviato da Tammy Abraham e condotto (6') sempre dalla coppia Reijnders-Leão. Il primo tiro in porta della gara, però, è della Juventus e arriva all'8': Khéphren Thuram serve Mbangula sulla sinistra. Il belga entra in area e prova il tiro a giro di destro. Pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan.

All'11', sull'assist dalla sinistra di Yunus Musah, va al tiro Leão. La sua conclusione, però, è stoppata, di pancia, da uno degli ex di serata, Pierre Kalulu. Va ad un passo dal gol, al 14', Koopmeiners. Botta dalla distanza e pallone che sibila di poco a sinistra dell'incrocio dei pali della porta rossonera. Maignan esce a valanga, su Yıldız, per ovviare ad un retropassaggio errato di Musah, poi è il Milan ad andare vicinissimo alla rete.

Al 19', calcio d'angolo battuto da Theo Hernández - con uno schema - a servire Reijnders. Conclusione violenta del centrocampista olandese, ma la palla sbatte su Youssouf Fofana e termina sul fondo. La gara è bella, vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra. Al 21', sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, colpo di testa dello juventino Federico Gatti e pallone fuori di poco. Azione, però, viziata da una netta spinta del centrale bianconero su Matteo Gabbia.

Al 27' chance clamorosa per il Milan di andare a segno. Fofana lancia Theo, che mette in mezzo per Leão. Sulla conclusione del portoghese, parata di Michele Di Gregorio. Il Diavolo insiste, prova ad andare al tiro Musah, ma i rossoneri perdono palla e subiscono un contropiede 3 vs 2. Nico González, a tu per tu con Maignan, si fa chiudere da Fikayo Tomori in disperato ripiegamento difensivo a pochi passi dal portiere.

L'inerzia della partita è in mano alla Juve. Va al tiro, al 36', Yıldız ma è bravo Maignan a deviare in corner. Due minuti più tardi galoppata di Thuram verso la porta rossonera: conclusione da appena fuori area e pallone alto sopra la traversa. Scelta sbagliata del francese, che aveva due opzioni migliori per il passaggio ma ha preferito non sfruttarle. Ancora Juve, al 43', con la buona iniziativa di Mbangula, che rientra sul destro e va al cross: il colpo di testa di Nico non crea problemi a Maignan.

Nel primo e unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia, Leão prova a servire Theo che, di testa, si fa rimpallare il colpo di testa sotto misura da Gatti. Juventus-Milan 0-0 al 45': i rossoneri dovranno migliorare nella ripresa per portare a casa l'intera posta in palio. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Juventus-Milan >>>