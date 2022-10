Juventus, lesione muscolare per De Sciglio: salterà il match contro il Milan

Mattia De Sciglio non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di sabato contro il Milan. Il difensore della Juventus, nel corso del match di ieri contro il Maccabi Haifa, ha riportato una lesione muscolare. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club apparso sul proprio sito: "Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi". Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.