Juventus, i convocati di Allegri per la sfida contro il Milan | News

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha convocato 23 calciatori per la partita di domani sera tra Milan e Juventus

Domani sera Milan e Juventus si sfideranno alle 20.45 allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. La gara chiuderà il programma della 23^ giornata del campionato di Serie A. Per questo big match, Massimiliano Allegri ha convocato 23 giocatori. Ecco, di seguito, la lista completa. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.