Juventus, festa in casa di McKennie insieme ad Arthur e Dybala | News

Sono stati multati dai carabinieri per aver violato le norme anti-Covid i giocatori della Juventus McKennie, Arthur e Dybala

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, avrebbe organizzato una cena a casa sua insieme ad alcuni compagni di squadra e alle loro famiglie. I calciatori in questione sarebbero Arthur e Paulo Dybala, i quali hanno violato il coprifuoco. Proprio per non aver rispettato le norme anti-Covid, su sollecitamento da parte di alcuni vicini, i tre bianconeri sono stati multati dai carabinieri. Probabilmente ci saranno anche delle sanzioni da parte della società, ma non dovrebbero esserci delle punizioni di natura tecnica. Dunque i tre juventini potranno essere a disposizione di Pirlo nel derby contro il Torino.