Juventus, per Fagioli frattura della clavicola destra: salta il Milan

La Juventus è stata eliminata dall'EuropaLeague dopo il supplementare col Siviglia: brutto infortunio per Fagioli

Brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri: i bianconeri dovranno fare a meno di Nicolò Fagioli per queste tre partite finali di Serie A. Il centrocampista azzurro, non ci sarà contro il Milan. Ecco il comunicato della Juventus.