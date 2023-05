Juventus, nessun diffidato tra i bianconeri in vista del Milan | News

In vista di Juventus-Milan, tra i bianconeri non c'è nessun giocatore diffidato e che quindi rischierebbe di saltare il big match

Sebbene il Milan abbia già disputato il proprio impegno nel corso della 36^ giornata del campionato di Serie A , vincendo 5-1 contro la Sampdoria , ancora il turno deve completarsi e i prossimi avversari dei rossoneri aspettano ancora di scendere in campo. La Juventus di Massimiliano Allegri , infatti, affronteranno nella giornata di domani, alle ore 20:45, l' Empoli , nell'attesa di conoscere la sentenza per il caso plusvalenze.

In vista del big match dell'Allianz Stadium, intanto, il tecnico della Vecchia Signora può tirare un sospiro di sollievo almeno per quanto riguarda i giocatori in dubbio. Nessun calciatore bianconero, infatti, è diffidato, per cui tutti potranno essere ammoniti contro l'Empoli senza rischiare di dover saltare il Milan.