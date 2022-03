Italia – Disastro spogliatoio, Bonucci: “Grosso errore. Chiediamo scusa”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e dell'Italia ha parlato dello spogliatoio del Barbera, lanciato in condizioni pietose giovedì

L'Italia di Mancini si trova nella bufera non solo per l'eliminazione dai mondiali in Qatar, ma anche per lo spogliatoio del Barbera. Gli azzurri, infatti, hanno lasciato lo spogliatoio in condizioni pietose dopo gara contro la Macedonia, tanto che il video ha fatto il giro del mondo. A parlarne in conferenza stampa anche Leonardo Bonucci: "Abbiamo fatto un grosso errore, la prossima volta faremo più attenzione. Nella delusione non abbiamo pensato a certi particolari che fanno la differenza. Nelle prossime partite chiederemo più attrezzature per gestire e buttare via i rifiuti. Chiediamo scusa".