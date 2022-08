Inter-Villarreal 2-4, altra goleada subita dai nerazzurri

L'Inter perde in amichevole contro il Villarreal: 2-4 il risultato maturato allo stadio Adriatico di Pescara in un match ricco di emozioni

L'Inter perde in amichevole contro il Villarreal: 2-4 il risultato maturato allo stadio Adriatico di Pescara in un match ricco di emozioni. Ritmi blandi in avvio, poi allo scoccare della mezz'ora il match si stappa: fantastico tiro al volo di Alfonso Pedraza che batte l'incolpevole Handanovic. Al 36' arriva il pari dell'Inter: colpo di testa di Lukaku, che batte un imperfetto Rulli. Poco prima dello scadere della prima frazione è Coquelin a riportare in vantaggio il Submarino Amarillo: errore di Asllani, ripartenza degli spagnoli e l'ex Arsenal, a rimorchio, insacca.