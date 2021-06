Inter, Vidal positivo al Covid viola la quarantena in Cile | News

Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, è risultato positivo al Covid ma ha violato la quarantena in Cile: ecco cosa rischia l'ex Juventus

Come ben si sa, Arturo Vidal è risultato positivo al Covid 19. Il centrocampista dell'Inter, tornato nella sua Cile, è stato autore di un gesto di assoluta irresponsabilità in quanto ha violato la quarantena al momento del suo ritorno in patria. L'ANSA ha riportato le parole del sottosegretario alla Salute, Paula Daza, sul comportamento del cileno: "come tutte le persone, deve rispettare le norme sanitarie". L'ex Barcellona anziché mettersi 'in bolla' sarebbe andato in un ippodromo ad assistere a delle gare di cavalli e poi al ristorante con un gruppo di amici. Secondo quanto detto proprio da Vidal, uno di loro lo avrebbe contagiato. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.