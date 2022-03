Inter-Salernitana, la carica di Sabatini: “Vado a San Siro e vinco” | PM News

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della partita di domani contro l'Inter, in programma domani a San Siro

Domani a San Siro c'è Inter-Salernitana. Una sfida che riguarda da vicino anche il Milan, in lotta scudetto con il club nerazzurro e il Napoli. Walter Sabatini, direttore sportivo dei campani, In occasione della presentazione del 17esimo torneo "Amici dei Bambini", l'US Aldini Bariviera ha parlato della sfida di domani. Ecco cosa ha detto, così come ci ha detto il nostro inviato, Stefano Bressi :"Domani vado a San Siro e vinco. Ci saranno seimila salernitani". La Salernitana, dopo il Milan, proverà a fermare anche l'Inter di Simone Inzaghi.