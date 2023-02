Inter-Milan, Thiaw: “Conosciamo significato e importanza del derby”

Malick Thiaw, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Siamo pronti: il gruppo è focalizzato, determinato per andare a fare una grande partita. Ho imparato a conoscere le sensazioni del derby in questi mesi. Speriamo possa essere una partita ottima per noi. Il gruppo conosce bene il significato e l'importanza del derby, speriamo di fare bene". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>