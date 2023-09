Inter-Milan, Sozza sarà l’arbitro: i precedenti e la polemica con Sarri

Sozza sarà l' arbitro di Inter-Milan . Una designazione che ha fatto polemica nell'immediato. Il perché è semplice: Sozza è nato a Seregno, in provincia di Milano. Una cosa particolare e che sarebbe stata impossibile prima di questa stagione. Ora bisogna abituarsi a queste possibilità. In Serie A Sozza è stato aspramente criticato da Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio in casa contro il Napoli per 1-2 : "Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: ‘Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze’...".

Sozza, i precedenti con Inter e Milan

Sozza ha arbitrato il Milan per due volte, in casa con la Fiorentina nella scorsa stagione di Serie A (2-1) e due anni fa nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio (4-0 per i rossoneri). Con Sozza invece l'Inter ha vinto per 3 volte: contro il Napoli in casa nella scorsa stagione (1-0), in trasferta contro il Sassuolo sempre nella scorsa stagione (1-2) e due anni fa in casa contro la Roma di Mourinho per 3-1.