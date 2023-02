Inter-Milan, Serafini: “Nel primo tempo atteggiamento non corretto”

"Qualcosa andava fatto, e Stefano Pioli lo ha fatto, ma alla fine sono i singoli che decidono. Nel primo tempo non c'è stato l'atteggiamento corretto, e qua viene da pensare che non è una questione di modulo .... Nel secondo tempo gli aggiustamenti sono stati tanti ed è cambiato qualcosa, ma c'è una condizione precaria di alcuni protagonisti".

"Divock Origi è lontano parente da quello conosciuto in Premier League. C'è Rade Krunić che è stato fuori per molto tempo, Junior Messias che si è impegnato, ma senza costrutto. Davide Calabria e Theo Hernández non hanno mai spinto". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>