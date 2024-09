Serie A, Inter e Milan in testa per media spettatori. Ecco il dato

La Serie A 2024/25 si conferma un campionato seguito con grande passione dai tifosi. Dopo le prime cinque giornate, tutte le squadre hanno disputato almeno una partita nel proprio stadio, e i dati sulle presenze sono già significativi. Secondo Calcio e Finanza In cima alla classifica della media spettatori troviamo l'Inter, che guida con una media di 72.677 tifosi a partita. I nerazzurri, come lo scorso anno, sono seguiti da vicino dal Milan, che ha una media di 71.008 spettatori per gara. Il podio si completa con la Roma, che nelle sue due partite casalinghe ha raccolto più di 65.000 presenze.