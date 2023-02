Inter-Milan, Onana: “Sono molto positivo, fiducioso e ottimista”

André Onana, portiere nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Dobbiamo seguire il nostro gioco, sono molto positivo e fiducioso. Ho piena fiducia nel mister e in quello che abbiamo preparato durante la settimana. Sono molto ottimista. Mi aspetto il miglior Milan, quello dell'anno scorso, ma dobbiamo pensare a noi stessi e se facciamo le cose bene possiamo fare bene e vincere. La cosa fondamentale è focalizzarci su noi stessi". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>