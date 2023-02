Inter-Milan, Lautaro Martínez: “Oggi è successo ancora: ho fatto gol”

Su come la squadra era arrivata alla partita: "Abbiamo lavorato tanto in settimana, si parlava del loro cambio di modulo. Abbiamo affrontato una squadra chiusa, ma con la personalità che abbiamo avuto dal primo minuto abbiamo fatto la partita. Potevamo chiuderla prima. Mi sento molto bene e con tanta fiducia e voglia. Merito del lavoro. Devo continuare così, a lavorare ogni giorno per migliorare e cercare di dare il massimo e aiutare i miei compagni". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>