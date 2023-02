Inter-Milan, Krunic: “Un risultato positivo potrebbe cambiare tutto”

Su che partita hanno visto i giocatori del Milan : "L'abbiamo vista come voi. Secondo me siamo cresciuti molto nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo fatto meno di quello che avevamo provato negli allenamenti. Non era facile, l'avversario è forte. Penso che nel secondo tempo abbiamo cambiato un pochino e abbiamo giocato abbastanza bene. Ci è mancata un po' di fortuna. Purtroppo è andata così".

Sulla presunta mancanza di dialogo nello spogliatoio rossonero: "Il dialogo non è mancato proprio mai. Siamo un po' in difficoltà con i risultati e con il gioco, ma queste cose non ci mancano. Siamo un gruppo forte, con giocatori forti. Il momento non è facile mentalmente, non siamo pronti ad affrontare questo tipo di partite con le sconfitte precedenti. Un risultato positivo potrebbe cambiare tutto. Non vediamo l'ora di allenarci in settimana, non sarà facile mentalmente. Ma faremo lavoro duro per fare il meglio possibile".