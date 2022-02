Inter-Milan, Inzaghi: “Perdere il derby così fa male. Fallo netto su Sanchez”

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022

Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan , partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Questo è il calcio. Partita dominata in lungo e in largo. Purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol e dopo l'1-1 ci siamo innervositi. Fa male perdere così il derby. In ogni caso ho visto una partita a senso unico, i ragazzi si sono innervositi perchè c'era un fallo netto su Sanchez".

Sulla sconfitta: "Ci deve insegnare che non siamo stati lucidi per tutti i 90 minuti e abbiamo perso qualcosa. Non siamo stati bravi a indirizzare gli episodi. Giocando 10 volte così probabilmente la perdi una volta. C'è delusione, abbiamo perso in maniera immeritata, ma questo fa capire la natura del calcio. Fino al gol di Giroud non avevamo concesso nulla, ma questa lezione ci serve per avere ancora più cattiveria. Per quello visto non dovevamo essere 1-0 al 70'minuto "