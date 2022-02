Inter-Milan, dirige Guida. L’arbitro protagonista di un episodio particolare

L'arbitro Marco Guida dirigerà il derby tra Inter e Milan che si giocherà sabato. Guida è stato protagonista in Serie B la scorsa settimana

Sarà Marco Guida , classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) a dirigere Inter-Milan, il derby di Milano in programma sabato 5 febbraio, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Guida sarà assistito da Ciro Carbone e Giorgio Peretti . Il quarto uomo del match, invece, sarà Matteo Marchetti. Al V.A.R. ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Sergio Ranghetti.

Guida, curiosamente è stato protagonista la settimana scorsa di un episodio particolare durante Lecce-Vicenza di Serie B. Meggiorini , attaccante del club veneto, è scoppiato in lacrime dopo un battibecco con dei giocatori salentini, in particolare con Mayer . Le telecamere hanno mostrato l'attaccante alle prese con un battibecco con lo sloveno, con il labiale chiaro: "Porta rispetto! Cosa c'entra mia mamma?. La madre dell'ex Chievo è purtroppo scomparsa nel 2017 .

Meggiorini ha protestato ripetutamente con Guida e poi è scoppiato in lacrime. In questo senso l'arbitro ha applicato il buon senso, capendo le difficoltà emotive dell'attaccante. A volte ci si dimentica che non parliamo solo di giocatori, ma anche di uomini, con tutte le emozioni e difficoltà che ne conseguono. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>