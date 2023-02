Inter-Milan, Dimarco: “Risultato mai in dubbio: grande partita”

Federico Dimarco, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' al termine del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."Siamo contenti, ce lo siamo meritato. In entrambe le partite (i due derby) non è mai stato in dubbio il risultato. Nel calcio può capitare di tutto, però oggi siamo entrati in campo in maniera diversa sotto tutti i punti di vista".