Inter-Milan, derby da record: incassi e ascolti stellari. Ecco il dato

Il derby fra Milan e Inter del 22 settembre 2024 entra nella storia, non solo per la vittoria rossonera, ma anche per i numeri da record. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a San Siro si sono presentati 75.366 spettatori, un’affluenza che ha portato incassi al botteghino di 7.626.430 euro, superando il precedente primato di 6.620.976 euro registrato in Inter-Juventus del 2019. Questo nuovo record segna un traguardo storico per la Serie A, confermando l’importanza e l’attrattiva di questa sfida nel panorama calcistico italiano. Sul terzo gradino del podio resta un altro derby, quello del 16 settembre 2023, che aveva portato un incasso di 6.274.951 euro.