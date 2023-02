Inter-Milan, tutte le curiosità sul Derby della Madonnina

Tutte le curiosità inerenti al Derby della Madonnina in vista della sfida di domenica alle ore 20:45 tra Inter e Milan

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) - La 21ª giornata di Serie A porta, nel suo menu, il 235° Derby di Milano. Un appuntamento atteso come pochi, da sempre in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nella stagione delle due squadre. Ci avviciniamo a Inter-Milan con alcune curiosità e statistiche legate alla sfida di San Siro:

ANCORA IL 5 FEBBRAIO

Come nella scorsa stagione, Inter-Milan si gioca il 5 febbraio (alle 20.45 e non alle 18.00). Prima del 2021/22 non era mai capitato - nelle altre 176 occasioni - che un Derby di campionato si giocasse in tale giorno. I rossoneri cercheranno di ottenere la loro terza vittoria consecutiva in casa dell'Inter in campionato: sarebbe la striscia più lunga dai sei successi ottenuti tra il 1999 e il 2005.

DATI OFFENSIVI AGLI OPPOSTI...

Rossoneri e nerazzurri vantano due attacchi prolifici (la squadra di Inzaghi è 2ª per gol segnati, quella di Pioli è 4ª) ma diverse differenze nel modo di trovare la via della rete. Se l'Inter segna tanto nel primo quarto d'ora e su palla inattiva, il Milan è la squadra che, in questo campionato, ha fatto più gol su recuperi offensivi (5) e che ha effettuato il maggior numero di attacchi verticali (56, ben 30 più dei nerazzurri).

...MA ANCHE IN COMUNE

Nonostante le diverse differenze, le due squadre hanno anche alcuni punti in comune dal punto di vista offensivo. Inter e Milan sono infatti due delle tre squadre ad aver segnato più gol in seguito a un contropiede (cinque reti a testa) oltre a essere le prime due per percentuale di duelli vinti in campionato (Milan 54%, Inter 53%).

SFIDA DI DRIBBLING

Un dato statistico che separa le due squadre è quello relativo ai dribbling. I rossoneri, infatti, vantano in Rafael Leão il giocatore con più dribbling completati in questo campionato (33), mentre l'Inter è la peggiore in Serie A - solo Union Berlino e Schalke 04 fanno peggio nei migliori campionati europei - per dribbling riusciti in stagione (71).

NUMERI 9 VETERANI

Inter-Milan sarà anche la sfida tra i due numeri 9, entrambi in gol nel match d'andata. Edin Džeko e Olivier Giroud sono i due giocatori più anziani (entrambi nati nel 1986) ad aver partecipato ad almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. L'attaccante francese ha trovato la via della rete nei primi due Derby giocati in carriera in Serie A (tre gol): nessun giocatore rossonero, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), ha segnato nei primi tre Derby giocati in campionato.

EQUILIBRIO IN PANCHINA

Un altro incrocio sotto i riflettori è quello tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Il bilancio in campionato tra i due è in equilibrio, con leggero vantaggio del Mister rossonero (cinque vittorie a quattro, con tre pareggi). Pioli, tra l'altro, è imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato contro l'Inter, da lui allenata per 23 partite di Serie A tra il 2016 e il 2017.