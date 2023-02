Inter-Milan, Joaquin Correa salta il derby: ecco le ultime

Inter-Milan, Inzaghi senza Correa

Secondo quanto riportato da Pazzi di fanta, ci sarebbero delle brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi: nel derby contro il Milan non ci sarà Joaquin Correa per infortunio. Per l’attaccante argentino di tratta di un risentimento muscolare ai flessori coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Una perdita importante per i nerazzurri che dovranno fare a meno di un cambio in attacco che avrebbe potuto fare comodo a partita iniziata. Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan!