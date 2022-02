Inter-Milan, Bennacer: “Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi”

Ismael Bennacer giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. Difficoltà nel primo tempo: “Erano ben...

Difficoltà nel primo tempo: "Erano ben compatti. Non abbiamo trovato gli spazi, era un po' più duro. Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e abbiamo fatto bene".

Vittoria fondamentale per il campionato: "Sono tre punti molto importanti per noi, per i nostri obiettivi. Quindi ora dobbiamo andare avanti, abbiamo una partita mercoledì. Dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa fatto male".