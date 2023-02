Inter-Milan, Ambrosini: “Leao ancora fuori: segnale forte perché …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha commentato, ai microfoni di 'DAZN', la seconda panchina consecutiva per Rafael Leao dopo quella contro il Sassuolo. Stavolta, però, arriva nel derby tra Inter e Milan. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Ambrosini. "Un segnale molto forte perché è la seconda volta consecutiva. Paga delle prestazioni negative anche dal punto di vista caratteriale. Ma la scelta è derivata dal fatto di avere due punti di riferimento più “attaccanti” di lui. Indubbio che per la seconda volta rimane fuori il tuo giocatore più forte". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>