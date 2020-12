Incocciati: “Milan? La pandemia ha stravolto tutti gli equilibri”

Incocciati esalta il momento del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Incocciati, ex rossonero, ha commentato così l’ottimo momento del Milan ai microfoni di Rai Radio Uno durante la trasmissione ‘Palla al centro’: “Nessuno prevedeva un Milan così in alto. La pandemia ha stravolto gli equilibri nel calcio. Pioli sembrava certo di andare via, poi dopo il lockdown è cambiato tutto. Molti giocatori che stavano soffrendo hanno sentito meno la pressione e ora sono venuti fuori, uno su tutti è Calabria che adesso sta facendo un campionato straordinario. Lo stesso discorso vale per Calhanoglu. Ibrahimovic ha dato una grande spinta sotto l’aspetto della personalità”.

