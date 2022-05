Ibrahimovic: “Ho mantenuto la mia promessa. Dedico lo scudetto a Raiola”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla squadra : "Sono tanto felice per questa squadra, perchè abbiamo personalità diverse. Ero tutti i giorni a Milanello per mettere pressione. Alla squadra serviva un pilota e abbiamo vinto".

Sulla differenza con l'ultimo scudetto : "Quello di oggi è un altro Zlatan. Due anni e mezzo fa sono arrivato al Milan e ho lasciato la famiglia in Svezia. Ero arrivato per portare gioia ai tifosi che ci sono stati vicini nei momenti belli e nei momenti difficili. E' una soddisfazione incredibile perchè ti ritorna tutto quello che hai fatto. Oggi siamo campioni d'Italia".

Sul progetto: "Questo progetto è totalmente diverso da quello che c'èra con Berlusconi, perchè tutti i migliori venivano qui. Questo progetto è più lungo e più talentuoso: quando è così devi lavorare in maniera diversa perchè devi creare un gruppo molto forte e noi abbiamo fatto così. Per continuare dipende sempre dal club: adesso per l'Europa serve esperienza, anche se adesso già l'abbiamo. Adesso non so cosa succederà con la cessione societaria. Sempre forza Milan!"