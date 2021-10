Ibrahimovic, 5 gol segnati al Bologna: ha fatto meglio solo contro tre squadre

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha spesso fatto male al Bologna. Soltanto contro tre squadre in Serie A ha fatto meglio

Mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Una sfida che vedrà il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto dopo cinque mesi. Lo svedese ha segnato cinque gol contro il Bologna con la maglia del Milan in Serie A: in rossonero, nel massimo campionato, ha fatto meglio solamente contro Cagliari, Inter e Roma (sei); contando anche gli assist ha partecipato a sette reti in sei sfide contro i rossoblù con la sua attuale squadra. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>