Hellas Verona-Milan, Pioli: “Dobbiamo concludere di più da fuori”

Hellas Verona-Milan, le parole di Pioli

Domani ci sarà Hellas Verona-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Interrogato sui pochi gol messi a segno dai centrocampisti nell’ultimo periodo (al di là dei calci di rigore e dei calci piazzati), ha risposto così: “Fa parte del sistema di gioco. Giocare con due mediani porta a meno inserimenti. A volte preferiamo alzare i terzini e tenere i mediani bassi. Fa parte della nostra costruzione. Ci manca qualche conclusione da fuori. Dobbiamo accorciare di più la squadra e concludere dalla distanza”. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>