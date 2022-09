Giudice Sportivo, Rafael Leao salterà Milan-Napoli per squalifica / News

Una rovesciata che costa caro. In occasione di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A, Rafael Leao ha tentato un colpo in una rovesciata per ribadire in rete una palla di Davide Calabria. Peccato che il portoghese non si è accorto dell'anticipo di Alex Ferrari che gli è costato l'espulsione per doppia ammonizione. Un rosso pesante che non gli permetterà di prendere parte all'importante gara contro il Napoli in programma domenica 18 settembre a San Siro.