Milan-Fiorentina 2-1, Tonali: “Non siamo soddisfatti finora, ora la sosta”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023

Renato Panno

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla voglia di raggiungere i tre punti: “Era l’unico modo per chiudere nel migliore dei modi questo 2022. Queste prime 15 partite non sono andate tutte come volevamo ma le risposte sono positive. Non possiamo dire che è un campionato che ci rende soddisfatti finora, dobbiamo guardare solo noi stessi. Abbiamo avuto una voglia incredibile di portare a casa i 3 punti. Abbiamo avuto una forza in più negli ultimi tifosi grazie ai nostri tifosi per andare a trovare quel gol”.

Anche merito dei tifosi? “Merito di tutti. Non possiamo stare senza i tifosi e loro non possono stare senza di noi. In campo questo lo sentiamo, è uno stimolo che nei momenti più bui di una partita ti da forza, attenzione e attenzione, ti da la voglia di far felice ogni singola persona allo stadio. Anche oggi l’abbiamo capito e ci ha dato quella spinta in più negli ultimi minuti”.

Sulla sosta: “È una pausa che può fare bene come no. Doveva arrivare perché abbiamo giocato 21 partite che sono veramente tante. Sarà un anno difficile, ora è il momento di staccare, di andare in nazionale per chi ha la possibilità e di riposo per tutti gli altri: è il momento di staccare la spina un attimo”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>