Lazio-Milan, Lulic (Sky): “Vittoria importantissima che ci voleva”

Senad Lulic, giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' dell'Olimpico

Sulle condizioni : "E' un anno difficile dopo un infortunio così, piano piano sto migliorando. Giochiamo queste ultime gare e vediamo dove arriviamo. Saltare tutta la preparazione e rientrare in un gruppo che sta già volando non è semplice, ma oggi è andata molto bene".

Sul futuro: "Non so, mi sono concentrato sul tornare a giocare a pallone, era il mio unico obiettivo. Sono contento di potere ancora giocare. Non so cosa succederà, lo vedremo a fine stagione".