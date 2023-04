Milan-Empoli, Fazzini: “Giocare a San Siro è sempre un’emozione” | News

"Sinceramente non sapevo la formazione, state dicendo voi adesso. Sarà una partita che ricorderò, contro l'Inter ho fatto il mio esordio in Coppa Italia. Sarà una partita che porterò nel cuore. Essere qua a San Siro è sempre una bellissima emozione, sia per noi giovani che per gli esperti. Giocare qui è un onore. Sensazioni? Con Tommaso (Baldanzi, ndr) siamo cresciuti insieme, abbiamo un ottimo rapporto. Bellissimo giocare con lui, ci troviamo a memoria". Ecco come e dove vedere Milan-Empoli in tv o in diretta streaming >>>