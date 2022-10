Giampaolo, record negativo: arriva a otto esoneri in carriera in Serie A

Marco Giampaolo, ormai ex allenatore della Sampdoria, raggiunge un record negativo: è arrivato a otto esoneri in carriera in Serie A

Marco Giampaolo non è più un allenatore della Sampdoria. Fatale la sconfitta di ieri contro il Monza, che ha sancito dunque la fine della seconda avventura in blucerchiato dell'ex tecnico del Milan. Con questo sollevamento dall'incarico, l'allenatore di Bellinzona raggiunge un record molto negativo. Giampaolo, infatti, arriva ad otto esoneri in carriera in Serie A in quanto è stato esonerato per due volte dal Cagliari, poi dal Siena, Catania, Cesena, Milan, Torino e, appunto, Sampdoria. Con questo, stacca a sette esoneri Beppe Iachini e Davide Ballardini.