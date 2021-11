Genoa, ufficiale l’arrivo in panchina di Shevchenko | Serie A News

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan ed ex C.T. dell'Ucraina, è ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa. Subentra a Davide Ballardini

Ballardini ha pagato un inizio drammatico in Serie A: appena 9 punti conquistati in 12 giornate, con una sola vittoria, 6 pareggi e ben 5 sconfitte. A Shevchenko, quindi, spetterà risollevare le sorti del 'Grifone' e condurlo verso una tranquilla salvezza in questa stagione. Qui di seguito il comunicato ufficiale del club ligure.