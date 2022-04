Genoa, tegola Rovella: salterà la sfida di San Siro contro il Milan

In vista delle prossime due gare contro Lazio e Milan, il Genoa dovrà fare a meno di Nicolò Rovella, infortunatosi con la Nazionale Under 21

Continua la stagione sfortunata del Genoa , che in vista delle prossime gare contro Lazio e Milan , dovrà fare a meno di Nicolò Rovella , come riportato da calciomercato.com.

L'infortunio patito la scorsa settimana durante gli impegni con la Nazionale Under 21 è risultato più grave del previsto, e costringerà il giovane centrocampista ad uno stop di almeno due settimane.

L'obiettivo dei rossoblù è quello di riaverlo a disposizione per la decisiva sfida del 24 aprile contro il Cagliari o, al massimo, per quella successiva, cioè il derby contro la Sampdoria.