Genoa-Milan, vicino il sold out allo stadio Ferraris | Serie A News

(fonte: genoacfc.it) I biglietti a disposizione dei sostenitori genoani per la partita con il Milan sono terminati. Rimangono poche centinaia per il settore ospiti riservati ai supporter rossoneri. Si profila il quarto pienone consecutivo dall'avvio del campionato. Polverizzati i posti per i format Genoa Experience. Giornata di riposo per la squadra. Non così per il servizio ticketing che, per la prossima partita, si prepara a esporre un'altra volta il cartello di tutto esaurito. Restano disponibilità solo per il settore ospiti. A Marassi ci sarà il pienone delle precedenti occasioni. 33.045 tra abbonati e paganti con la Fiorentina, 33.275 con il Napoli e 32.961 con la Roma. In totale fanno 99.281. Quasi 100mila spettatori in tre gare. Non meno di 35mila ogni volta contando gli addetti ai lavori. Una tendenza che si sta consolidando con il passare delle settimane. Anche l'esplosione di richieste è tangibile e parecchie provengono dall'estero. Il Grifone è tornato.