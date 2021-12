Genoa-Milan, Shevchenko: “Milan troppo forte, ha tanti giocatori di classe”

Andriy Shevchenko, tecnico rossoblu, ha parlato a 'Sky' al termine di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

Sugli infortuni: "Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio e questa cosa ci penalizza. Rovella ha avuto un problema, speriamo non sia niente di grave".

Sulla partita: "Oggi comunque la prestazione abbiamo cercato di farla, ma contro una grande squadra come il Milan è sempre difficile. Il Milan pressava molto alto e abbiamo fatto qualche buona uscita, però loro sono veramente forti e hanno tanti giocatori di classe. Ovviamente quando ti fanno gol subito, ti tagliano le gambe e il piano partita cambia".

Se la linea difensiva era troppo bassa: "Noi abbiamo cercato di alzare il baricentro questa sera, però non lo abbiamo fatto bene. Quando ti vengono a pressare e poi c'è uno come Ibra con giocatori veloci di fianco a lui, inevitabilmente ti mettono in difficoltà"