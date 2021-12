Genoa-Milan, Shevchenko: “Loro troppo forti, spero vincano lo Scudetto”

Shevchenko, tecnico rossoblu, ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022.

L'allenatore rossoblu Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra ha cercato di fare la partita. Però ci hanno segnato subito ed è cambiato un po' il piano partita. La squadra ha cercato di tornare in partita creando occasioni, ma purtroppo il Milan oggi è stato forte. Abbiamo cercato di andare più vicini alla porta, ma la fortuna non ci ha aiutato. Meriti al Milan, lotta per vincere lo Scudetto ed è fortissimo. Veniva da due sconfitte e oggi erano più concentrati. Abbiamo preparato la partita bene e qualcosa siamo riusciti a farla bene. Qualche occasione c'è stata, ma è mancato il gol. Ci sono state azioni costruite e con idee. Questo mi fa pensare che con lavoro e volontà si arriva. Poi bisogna valutare che il Milan lotta per vincere lo Scudetto. La società sta lavorando sul mercato, io ora sono concentrato sulle partite. Ora abbiamo una serie di partite difficili. Abbiamo perso tanti giocatori e diventa difficile. Però siamo su questa strada e sappiamo di dover lottare fino alla fine. Stringiamo i denti e andiamo avanti. È stato bellissimo rivedere i miei ex compagni, con cui ho un bellissimo rapporto. Auguro al Milan di fare molto bene. Faccio il tifo per loro nelle prossime partite.