Genoa-Milan, Perin al 45′: “Parata su Rebic? E’ il mio mestiere..”

Genoa-Milan, le dichiarazioni di Perin nell’intervallo

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Mattia Perin, portiere rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nell’intervallo del match Genoa-Milan, gara in svolgimento a ‘Marassi‘ e valida per la 12^ giornata di Serie A.

Sul match: “Stiamo facendo quello che abbiamo provato, non possiamo venire a meno in quanto abnegazione e impegno. Stiamo provando a mettere in pratica quello che abbiamo provato nei giorni scorsi. Parata su Rebic? E’ il mio mestiere, non ho fatto di più di quello che dovevo fare”.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH DI ‘MARASSI’ >>>