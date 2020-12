Genoa-Milan, Masiello: “Siamo preoccupati, dobbiamo provare a vincere”

Genoa-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Masiello

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Il giocatore rossoblu, Andrea Masiello, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘Marassi‘: “Ovviamente c’è preoccupazione perché non vinciamo da un po’. Sarà difficile e lo sappiamo tutti. Dobbiamo provare tutti insieme di ottenere presto una vittoria per respirare un attimo durante la settimana”.

Queste le dichiarazioni di

